Cantora revela danos causados por silicone industrial; veja

Cantora trans compartilha problemas de saúde devido silicone industrial. | Reprodução

Patrícia Ribeiro ficou anêmica e passou por transfusões após usar substância no corpo.

A cantora trans Patrícia Ribeiro revelou ter vivido um drama de saúde grave após aplicar silicone industrial no corpo. Em depoimento, ela contou que chegou a temer pela própria vida ao enfrentar complicações severas durante uma internação no Brasil, resultado direto do uso da substância.

O desabafo veio após Patrícia se deparar com uma entrevista recente em que Maya Massafera, em conversa com a ex-BBB Ariadna Arantes, revelou considerar o uso de PMMA, composto classificado como extremamente perigoso por especialistas.

Patrícia relatou que precisou retornar ao Brasil para se submeter a uma cirurgia de retirada do silicone industrial do rosto e do corpo. O procedimento ocorreu na mesma época em que Andressa Urach também estava internada com infecção generalizada, provocada por hidrogel, em 2014.

“Vi a morte à minha frente”, disse a cantora. “Foram mais de 10 horas de cirurgia. Fiquei anêmica, tive que ser levada de urgência para um hospital privado no centro de São Paulo. Achei que iria morrer no Brasil. Levei mais de cinco transfusões de sangue, foi o pior momento da minha vida. Vi a morte à minha frente”, contou.

Além disso, a artista aproveitou para alertar sobre os perigos do uso dessas substâncias. “Não aconselho ninguém a aplicar tais substâncias. Elas causam lesões gravíssimas e o resultado pode ser devastador. A cirurgia para a retirada é dolorosa e muito delicada, até porque o produto é difícil de ser removido totalmente. Tive que voltar ao Brasil e realizar uma nova cirurgia”, disse.

Patrícia também reforçou o alerta especialmente para outras mulheres trans, com um apelo direto para que priorizem a saúde. “Façam todos os procedimentos estéticos e cirúrgicos com profissionais especializados. Não cometam as loucuras que fiz no passado. A nossa vida e a nossa saúde não têm preço. Eu temo pela minha vida. Foi terrível”, concluiu.

Veja as imagens:

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/13:23:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...