Cantora Vanessa Rios, ex-Capim com Mel, morre aos 42 anos

Foto Reprodução| Desde 2023, Vanessa enfrentava um sarcoma sinovial nos pulmões, um tipo raro de câncer.

A cantora Vanessa Rios, de 42 anos, faleceu na noite de sábado (25), no Recife.A artista estava internada no Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, zona norte da capital.

Desde 2023, Vanessa enfrentava um sarcoma sinovial nos pulmões, um tipo raro de câncer.A morte foi confirmada neste domingo (26) pela banda Capim com Mel, da qual era ex-vocalista.

O velório está marcado para terça-feira (28), a partir das 10h, no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes.

Com 27 anos de carreira, Vanessa Rios marcou gerações no forró e no brega com sua voz inconfundível e carisma, sendo conhecida por sucesso como “Lençol Vermelho”. A cantora também integrou bandas como Kitara, Boa Toda e Forró do Muído.

Fonte: SBT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/14:13:53

