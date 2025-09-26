Cão é baleado em favela do RJ após ser ‘jurado de morte’ por traficantes
Foto: Reprodução | Em menos de 24 horas, dois cães foram baleados em comunidades do Rio e precisaram ser socorridos pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais.
Um cachorro foi baleado na comunidade Para-Pedro, em Irajá, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (25), após ser jurado de morte por traficantes, segundo moradores da região.
O cão, batizado de Irajá, foi ferido na pata dianteira esquerda, teve a patinha quebrada, e perdeu um dos dedos. O animal foi levado ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, onde foi operado e está se recuperando.
Segundo o secretário Luiz Ramos Filho, os casos de animais “jurados de morte” são cada vez mais recorrentes. Os animais, segundo ele estariam “incomodando” os criminosos: latindo muito, reagindo, correndo atrás das pessoas erradas, protegendo pessoas ou casas.
“Temos atendido muitos animais baleados. Isso vem acontecendo com muita frequência. Ou o animal é baleado em confronto entre policiais e bandidos ou o bichinho é jurado de morte, porque incomodou o chamado poder paralelo. Só por ter latido ou avançado já é o suficiente para ser mais um nas estatísticas da violência, da brutalidade. Nem os animais escapam dessa situação de barbárie extrema que temos vivido”, lamenta o secretário Luiz Ramos Filho.
Outros casos registrados
Na quarta-feira, a cadelinha Nina foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e criminosos no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. Nina estava na frente da sua casa, quando foi atingida por um tiro. A bala entrou pelo tórax e saiu pela pata esquerda dianteira.
Ela foi socorrida no posto veterinário municipal de Vicente de Carvalho e transferida para o Hospital Jorge Vaitsman. Nina passou por cirurgia, recebeu um fixador externo e, segundo os médicos, pode precisar de novos procedimentos para evitar amputação. Nesta quinta-feira, a tutora informou que a cadela recebeu alta e já está em casa.
No início de setembro, um pitbull batizado de Hércules levou três tiros na favela do Batan, em Realengo, Zona Oeste. Ele também foi atendido no hospital veterinário Jorge Vaitsman e segue em recuperação sob os cuidados da prefeitura.
Veja vídeo:
