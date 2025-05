Cão farejador encontra 400 kg de drogas e munições em compartimento secreto de caminhão em MT

Apreensão realizada pela PRF em Rondonópolis — Foto: PRF

Material ilícito estava escondido em um caminhão que foi parado durante uma fiscalização da PRF na BR-364, em Mato Grosso. O veículo tinha como destino o interior de SP.

Um cão farejador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ajudou na apreensão de aproximadamente 400 kg de drogas e 100 munições de calibre 9 mm que estavam escondidos em um compartimento secreto de um caminhão. A abordagem ocorreu na noite desta quarta-feira (21), no km 211 da BR-364, em Rondonópolis, a 215 km de Cuiabá.

Durante fiscalização de rotina, os agentes da PRF deram ordem de parada a um caminhão. Diante de inconsistências nos dados apresentados pelo motorista, a equipe decidiu realizar uma inspeção mais detalhada.

Para a verificação, foi acionado o cão farejador K9 Zion, que sinalizou a presença de substâncias ilícitas na parte superior da cabine do caminhão. Na busca, os policiais encontraram um compartimento oculto no teto do veículo, onde estavam escondidos 270 tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 100 tabletes de pasta base de cocaína e 100 munições de arma de fogo.

Segundo informações da PRF, o carregamento ilícito teria como destino o município de Altinópolis (SP) e estava sendo transportado junto a uma carga legal de gérmen de milho, utilizada como disfarce.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com os entorpecentes, a munição e o caminhão, à Delegacia da Polícia Civil.

Fonte:g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/08:34:38

