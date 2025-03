Capitão chinês resgata tripulação brasileira em alto-mar

Foto Reprodução |Departamento Marítimo do Brasil pediu para socorrer barco pesqueiro

Tripulantes brasileiros de um barco pesqueiro que havia naufragado no Atlântico foram resgatados por um cargueiro liberiano, o American Kirin, administrado por uma empresa chinesa, no último dia 15.

capitão da embarcação, Huang Yongchao, recebeu uma solicitação do Departamento Marítimo do Brasil pedindo ajuda para o resgate e, prontamente, partiu em busca da embarcação em apuros.

Após mais de uma hora de procura, a tripulação chinesa localizou o barco pesqueiro.

Ele havia partido de Santa Catarina, no sul do Brasil, com destino ao Rio Grande do Norte, no nordeste, mas uma forte tempestade danificou seu casco devido às grandes ondas. Antes de a ajuda chegar, os quatro tripulantes do barco de pesca estavam lutando, há dias, para drenar a água que inundava a embarcação.

Só tivemos tempo de enviar um sinal de socorro de emergência e, em seguida, o equipamento de comunicação do navio foi danificado”, relatou um dos tripulantes.

Após o resgate, o capitão Huang levou os pescadores até o porto de Santos, onde a despedida foi marcada por um gesto de carinho.

Ele e os tripulantes do barco pesqueiro se abraçaram, e Bellas, um dos pescadores, expressou sua gratidão: “A amizade com os chineses será lembrada por toda a vida”.

Em uma mensagem de despedida, o capitão Huang enfatizou a importância da solidariedade: “Não importa de que país você venha, o mais importante é ajudar uns aos outros. Quanto mais bondade houver, mais. aquecido será o mundo. O meu maior desejo é que todos os que trabalham no mar voltem para casa em segurança”.

