Capotamento na BR-230 mata bebê e mulher em Placas

(Foto: Reprodução) – Um grave acidente de trânsito registrado por volta das 18h deste domingo (17) deixou duas pessoas mortas — entre elas um bebê — e quatro feridos na BR-230, a cerca de 10 km da área urbana de Placas, no oeste do Pará.

De acordo com informações do Hospital Municipal de Placas (HMP), o acidente envolveu uma caminhonete Mitsubishi L200, de cor prata, que seguia no sentido Uruará.

Segundo relato de um dos sobreviventes, menor de idade, o motorista perdeu o controle do veículo após duas derrapagens ao descer a conhecida Ladeira do Chicão, saindo da estrada em seguida. A força do impacto causou a morte imediata de uma mulher e de um bebê.

Outros quatro ocupantes foram socorridos e levados ao HMP, onde permanecem sob observação médica.

A Polícia Militar, por meio da 17ª CIPM (CPR X), isolou a área e prestou apoio, enquanto a Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

