Caravana Brasil Antenado leva parabólica digital gratuita a famílias do Pará

Foto: Reprodução | Iniciativa irá percorrer em Outubro as cidades de Cumaru do Norte, Piçarra, Palestina e Santa Maria das Barreiras.

O Pará recebe no dia 6 de outubro a Caravana Brasil Antenado, iniciativa do Ministério das Comunicações em parceria com a Anatel e executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF). A ação leva informação e atendimento direto às famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico sobre a instalação gratuita da nova parabólica digital.

Até abril de 2026, a carreta itinerante vai percorrer 173 municípios em 10 estados brasileiros, cobrindo mais de 35 mil quilômetros – o equivalente a quase dar a volta ao mundo. Em cada cidade, o veículo permanece um dia inteiro, das 13h às 19h, oferecendo orientações, demonstrações práticas e apoio no agendamento da instalação do kit.

“O Brasil Antenado amplia a cobertura da TV aberta e gratuita e reafirma o compromisso da EAF com o direito de todos de se informar. Sempre dizemos que é o Brasil profundo que precisa ser visto, ouvido e antenado”, destaca Leandro Guerra, CEO da EAF.

No Pará, a programação começa em Palestina do Pará (06/10) e segue para Piçarra (07/10), Cumaru do Norte (08/10) e Santa Maria das Barreiras (09/10). Nessas cidades, famílias cadastradas no CadÚnico poderão solicitar gratuitamente a substituição da parabólica tradicional pela nova, que oferece acesso a mais de 100 canais com imagem e som em alta definição, além de maior estabilidade de sinal.

brasilantenado.org.br ou pelo telefone/WhatsApp 0800 729 2404. O processo é totalmente gratuito, incluindo fornecimento e instalação do equipamento. A ação conta também com apoio de CRAS, lideranças comunitárias e agentes públicos locais, que atuam como ponte entre o programa e a população. O agendamento pode ser feito pelo siteou pelo telefone/WhatsApp. O processo é totalmente gratuito, incluindo fornecimento e instalação do equipamento. A ação conta também com apoio de, lideranças comunitárias e agentes públicos locais, que atuam como ponte entre o programa e a população.

O Brasil Antenado

Criado pela portaria MCom nº 17.337/2025, o programa garante acesso à TV aberta e gratuita para famílias em regiões com cobertura insuficiente. Ao todo, 323 municípios em 16 estados serão beneficiados até abril de 2026, em três fases:

Fase A (14/07–12/10/2025): 77 municípios em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN, PE) — mais de 220 mil famílias aptas.

77 municípios em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN, PE) — mais de 220 mil famílias aptas. Fase B (13/10/2025–11/01/2026): 138 municípios em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA) — mais de 228 mil famílias aptas.

138 municípios em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA) — mais de 228 mil famílias aptas. Fase C (12/01–12/04/2026): 108 municípios em 8 estados (ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO, RS) — mais de 222 mil famílias aptas.

A lista completa das cidades está disponível no site oficial do programa.

Sobre a EAF

A Entidade Administradora da Faixa (EAF) é uma instituição sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel e vinculada ao Ministério das Comunicações. Entre suas responsabilidades estão a limpeza da faixa de 3,5 GHz para a operação do 5G no Brasil, a execução dos programas Siga Antenado e Brasil Antenado, além da implantação de infovias na Amazônia e redes privativas para o Governo Federal.

Fonte: Ascom EAF/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/13:31:42

