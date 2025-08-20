Caravana Equatorial encerra amanhã em Itaituba com benefícios que geram economia imediata

Foto: Reprodução | A Caravana é uma oportunidade única para as famílias economizarem energia e melhorarem o orçamento doméstico.

Amanhã, quinta-feira (21), é o último dia para os moradores de Itaituba participarem da E+ Caravana Equatorial, que está transformando a rotina de muitas famílias do município. O mutirão de serviços gratuitos acontece na Secretaria de Assistência Social (SEMDAS), no bairro Bela Vista, das 8h às 17h. O encerramento será ao meio dia, desta quinta.

Um dos destaques da Caravana é o projeto E+ Geladeira Nova, voltado para famílias de baixa renda adimplentes. A iniciativa substitui geladeiras antigas, que consomem muita energia, por equipamentos modernos e eficientes, capazes de reduzir em até 40% o consumo mensal de energia elétrica.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, essa economia pode representar um alívio significativo no orçamento doméstico, liberando recursos para outras necessidades da família.

“Queremos que o maior número possível de famílias aproveite esse momento. Não é apenas um mutirão de serviços, é uma chance de transformar a conta de energia em mais economia e segurança dentro de casa”, reforçou o gerente.

Outro benefício de grande impacto é a troca gratuita de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED. Cada cliente pode substituir até cinco lâmpadas, garantindo mais luminosidade, durabilidade e uma redução importante no consumo de energia.

Conforme o gerente, essas ações fazem diferença real no dia a dia:

“Quando uma família troca uma geladeira antiga por uma nova, o reflexo aparece imediatamente na conta de luz. O mesmo acontece com as lâmpadas de LED, que consomem muito menos energia e duram mais. É por isso que reforçamos a importância de participar: amanhã é o último dia, e é uma oportunidade única de economizar e melhorar a qualidade de vida”, destacou.

Além disso, a Caravana oferece outros serviços gratuitos, como cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, palestras sobre uso seguro da energia e negociação de débitos com condições especiais.

Para participar, basta levar RG, CPF e a conta de energia mais recente.

