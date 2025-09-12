Carga de 26 kg de skunk é apreendida escondida em ônibus na BR-316, em Santa Maria do Pará. (Foto: PRF)

O droga foi encontrada na noite de quinta-feira (11), armazenada em uma caixa de papelão no compartimento de bagagens do coletivo

Cerca de 26 kg de skunk, conhecida popularmente como ‘supermaconha’ modificada em laboratório, foram apreendidos dentro de um ônibus de viagens na BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do estado. A droga foi localizada durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quinta-feira (11), no KM 102. O proprietário do entorpecente não foi localizado.

A apreensão ocorreu por volta das 20h10. De acordo com a PRF, os agentes abordaram, na frente da Unidade Operacional (UOP), um ônibus de viagem interestadual que havia saído de Belém com destino a Fortaleza, no estado do Ceará. Durante a inspeção no compartimento de bagagens, os policiais encontraram uma caixa de papelão, na qual estavam 25 tabletes de uma substância que aparentava ser skunk. Após a apreensão e pesagem, foi verificado que se tratava de 26 kg da droga.

O condutor do ônibus, a carga não tinha dono, pois havia sido despachada como encomenda e a pessoa faria a retirada somente no destino final do ônibus. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e levada, juntamente com o motorista, para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará para os procedimentos cabíveis referentes ao tráfico de drogas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/15:18:40

