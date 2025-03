Carga de carne bovina é perdida em incêndio de carreta na BR-163

Bombeiros controlando fogo em carreta. (Foto: Idest)

CCR MSVia e bombeiros utilizaram cerca de quatro mil litros de água no combate ao fogo

Incêndio destruiu uma carreta frigorífica na BR-163, no trecho da cidade de São Gabriel do Oeste, cidade distante cerca de 137 quilômetros de Campo Grande. O caso, registrado na tarde desta terça-feira (18), chegou interditar a rodovia, mas não deixou feridos. A carga bovina foi perdida.

Uma carreta frigorífica foi destruída por um incêndio na BR-163, próximo a São Gabriel do Oeste, a 137 km de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (18). O fogo começou no farol do veículo por causas desconhecidas e se alastrou rapidamente. O motorista, alertado por outros condutores, conseguiu parar o veículo e sair ileso. A carga de carne bovina foi perdida devido ao calor intenso, mesmo sem ser atingida diretamente pelas chamas. O combate ao incêndio exigiu cerca de 4 mil litros de água e mobilizou equipes da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros. A rodovia precisou ser temporariamente interditada, causando congestionamento no local.

Segundo o site Idest, a carreta seguia sentido a cidade de Rio Verde de Mato Grosso, quando começou o fogo no farol, por causas ainda desconhecidas. Condutores que seguiam logo atrás foi que avisaram sobre as chamas para o motorista da carreta, que parou às margens da estrada e saiu do veículo.

O fogo tomou conta da carreta rapidamente, sendo que a concessionária administradora da BR-163, a CCR MSVia, começou o combate ao fogo e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros, que também ajudou a conter as chamas. Foram utilizados aproximadamente quatro mil litros de água.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve vítimas. A carga de carne bovina não foi atingida diretamente pelo fogo, mas sofreu danos devio ao calor intenso.

Para garantir a segurança dos usuários da via, a BR-163 precisou ser interditada durante o combate às chamas, gerando congestionamento no trecho.

Fonte: Dayene Paz e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/16:30:25

