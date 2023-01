Carga ilegal: mais de 24 m³ de madeira são apreendidos em Altamira, no sudoeste do Pará

Carga de madeira estava sem documentação legal. — Foto: Ascom PRF

Material era transportado ilegalmente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante uma fiscalização, 24,48 m³ de madeira foram apreendidos em Altamira, no sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que confirmou o caso nesta quarta (4), a carga era transportada ilegalmente.

A abordagem ao veículo ocorreu no km 630 da BR-230, na terça (3). De acordo com a PRF, o condutor relatou que carregou o caminhão no município de Medicilândia, no sudoeste do estado e levaria para uma fazenda no município de Brasil Novo, no oeste paraense.

Ao ser questionado sobre a documentação da carga transportada, o homem não apresentou nenhum documento legal, como guia florestal ou nota fiscal, e afirmou que não sabia da irregularidade e que estava apenas cumprindo ordens de seu patrão.

Assim, o veículo e a carga foram encaminhados à Unidade Operacional da PRF em Altamira e ficará à disposição do órgão ambiental responsável, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis, em tese, por crime ambiental.

Segundo a PRF, o condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023/10:38:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...