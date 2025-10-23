‘Caribe Brasileiro’ vira destaque nacional e conquista título de destino mais fotogênico do país

Com suas praias de rio, trilhas e tradições, Alter do Chão é um convite à contemplação e ao respeito pela natureza, um pedacinho da Amazônia que prova que o verdadeiro paraíso pode estar bem no coração do Brasil / Divulgação/Prefeitura de Santarém

Cercada por areias brancas, águas azuladas e floresta nativa, a vila se tornou um refúgio para quem busca natureza, cultura.

A 37 km de Santarém, no coração do oeste do Pará, Alter do Chão é uma vila que parece saída de um sonho tropical. Conhecida como o ‘Caribe Brasileiro’, ela foi recentemente destacada pela Agência de Notícias do Ministério do Turismo como um dos destinos mais fotogênicos do país — um reconhecimento que reforça sua fama como um dos lugares mais belos e desejados da Amazônia.

Cercada por areias brancas, águas azuladas e floresta nativa, a vila se tornou um refúgio para quem busca natureza, cultura e tranquilidade. Entre seus cartões-postais mais famosos estão a Ilha do Amor, a Floresta Encantada e o Encontro das Águas, onde os rios Tapajós e Amazonas se unem num espetáculo de cores e contrastes.

Um paraíso amazônico que inspira o Brasil e o mundo

O secretário municipal de Turismo, Eliziário Bastos, celebrou o destaque nacional:

‘É um avanço para o nosso turismo e reforça o papel de Santarém no cenário nacional. Cada reconhecimento é uma conquista para nossa gente e para a Amazônia.’

Em 2025, Santarém alcançou a categoria A no Mapa do Turismo Brasileiro, o que reforça a importância estratégica da região para o desenvolvimento do ecoturismo e da economia local.

A turismóloga Ediane Lavor ressaltou o papel das redes sociais na projeção da vila:

‘As imagens de Alter do Chão correm o mundo. Nossas praias e tradições mostram a beleza da Amazônia paraense e atraem cada vez mais visitantes.’

Entre rios, florestas e comunidades tradicionais

A magia de Alter do Chão vai além da paisagem: ela está na conexão entre natureza e cultura. Durante o chamado verão amazônico — entre agosto e dezembro —, as águas baixam e revelam praias de areia branca que lembram ilhas tropicais. Nesse período, hotéis e pousadas ficam lotados de turistas vindos de todo o Brasil e do exterior.

Mas o encanto da vila permanece o ano inteiro. Há trilhas na floresta, passeios de canoa pelos igarapés, banhos em lagoas e experiências com comunidades ribeirinhas e indígenas, como a Borari, onde é possível dormir na floresta e saborear pratos típicos preparados com ingredientes locais.

O turismo de base comunitária é uma das experiências mais autênticas da região. Visitantes podem aprender sobre o cultivo de mandioca na comunidade São Marcos, remar entre castanheiras e participar de vivências com os povos do Tapajós e Arapiuns, conhecendo o modo de vida amazônico de forma sustentável.

Como chegar

Para conhecer Alter do Chão, o ponto de partida é Santarém, cidade com aeroporto que recebe voos diretos de Brasília, Belém e Manaus. Também é possível chegar por barco a partir de Belém ou Manaus, em uma travessia que pode durar até dois dias — uma viagem dentro da Amazônia.

Da cidade, o trajeto de 37 km até a vila é feito pela rodovia PA-457 (Everaldo Martins), em cerca de 45 minutos.

Ecoturismo e preservação

Mais do que um destino de férias, Alter do Chão representa um modelo de turismo sustentável que une desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Suas comunidades vivem em harmonia com o ritmo dos rios, preservando saberes ancestrais e a rica biodiversidade amazônica.

Com suas praias de rio, trilhas e tradições, Alter do Chão é um convite à contemplação e ao respeito pela natureza, um pedacinho da Amazônia que prova que o verdadeiro paraíso pode estar bem no coração do Brasil.

