Carla Perez, Sheilas e mais: as musas do axé que posaram na Playboy

Reviva a era do axé nos anos 90 e 2000, com musas como Carla Perez e Sheila Mello, que brilharam na Playboy e deixaram um legado inesquecível.

Nos anos 90 e início dos anos 2000, o axé dominava as paradas musicais, lotava micaretas e fazia o Brasil inteiro dançar. O ritmo contagiante que explodiu na Bahia não apenas revelou hits inesquecíveis, mas também levou ao estrelato algumas de suas dançarinas mais icônicas.

Musas como Carla Perez, Sheila Mello e Scheila Carvalho não apenas marcaram a história da música, mas também estamparam algumas das edições mais vendidas da Playboy no Brasil, consolidando um fenômeno que unia beleza, talento e a sensualidade.

Carla Perez

A eterna loira do É o Tchan foi uma das mais populares capas da Playboy. Em outubro de 1996, quando estava no auge do sucesso, seu primeiro ensaio vendeu 778 mil exemplares. O sucesso foi tão grande que ela voltou a posar em abril de 1998 e dezembro de 2000, além de estampar um pôster em janeiro de 2001.

Apesar da repercussão e da fortuna conquistada com os ensaios, Carla Perez, hoje evangélica, admite arrependimento. “Depois que me tornei mulher de Deus, me arrependi de muita coisa que fiz. Na verdade, me arrependo por não ter a consciência cristã [que tenho hoje] antes”, declarou em entrevista ao extinto site Ego.

Sheila Mello

Quando Carla deixou o É o Tchan, o grupo encontrou sua nova loira em um concurso televisionado, e o Brasil ganhou mais uma musa. Sheila Mello foi parar na Playboy pela primeira vez em novembro de 1998, vendendo 725 mil exemplares. No ano seguinte, em setembro de 1999, protagonizou um ensaio duplo ao lado de Scheila Carvalho, que vendeu impressionantes 838 mil cópias. O público pedia mais, e ela atendeu: em janeiro de 2002, posou para mais um ensaio solo.

Scheila Carvalho

A “morena do É o Tchan” foi outra recordista de vendas na Playboy. Seu primeiro ensaio aconteceu em fevereiro de 1998, com 845 mil exemplares vendidos. No ano seguinte, repetiu o feito ao lado de Sheila Mello, e depois voltou à revista em novembro de 2000 e dezembro de 2001, dessa vez dividindo a capa com a apresentadora Luize Altenhofen.

Em abril de 2009, Scheila surpreendeu ao posar novamente para a publicação, em um momento em que a Playboy já não vendia como antes. Curiosamente, naquele mesmo ano, seu marido, Tony Salles, posou nu para a revista masculina G Magazine.

Rosiane Pinheiro

Embora tenha tentado uma vaga no É o Tchan, Rosiane Pinheiro brilhou mesmo no balé da Gang do Samba. Em 1998, ganhou destaque como a musa da Copa do Mundo e estampou sua edição da Playboy. Diferente de Carla Perez, Rosiane nunca demonstrou arrependimento pelo ensaio e sempre afirmou que a experiência abriu portas para sua carreira.

Daniela Freitas e Leila Faria

O Cia do Pagode também teve suas representantes na Playboy. As ex-dançarinas Daniela Freitas e Leila Faria protagonizaram um ensaio conjunto para a revista em fevereiro de 1999, conquistando seu espaço entre as musas do axé que marcaram época.

O fim de uma era

Com a chegada das redes sociais e a mudança do mercado editorial, a Playboy perdeu sua força no Brasil e parou de circular em 2018. O tempo passou, mas os ensaios estrelados pelas musas do axé continuam na memória de quem viveu a era dourada do ritmo e da revista. Afinal, elas não apenas ajudaram a vender milhares de exemplares, mas também se tornaram ícones inesquecíveis que marcaram gerações.

