Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam fim do relacionamento de 15 anos

Foto: Reprodução Instagram | Casal tinha oficializado a união em 2019 e comunicou decisão em publicação conjunta nas redes sociais

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães não são mais um casal. Em publicação conjunta nas redes sociais, eles anunciaram o fim do relacionamento de 15 anos. Os dois tinham oficializado a união em 2019.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu.

Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração.

Mas agora seguiremos separados”, escreveram na postagem, na qual resgataram fotos antigas do agora ex-casal.

Carlinhos e Lucas afirmaram que a decisão foi amadurecida ao longo dos últimos meses e que não houve desentendimento. “Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar.”

No fim, eles pediram para que os fãs respeitem a decisão: “Amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem.”

Em 2022, Carlinhos e Lucas chegaram a ficar alguns meses separados, mas resolveram tentar mais uma vez. Na ocasião, o humorista chegou a admitir infidelidade.

