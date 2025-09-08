Carlo Acutis é canonizado no Vaticano e se torna o 1º santo millennial
Imagem de Carlo Acutis em Roma 4/9/2025 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Milagres no Brasil e na Costa Rica abriram caminho para a canonização do jovem italiano, agora referência de fé para os jovens.
O jovem italiano Carlo Acutis foi canonizado neste domingo (7) pelo papa Leão XIV, em cerimônia realizada no Vaticano.
Morto em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, ele entra para a história da Igreja Católica como o primeiro santo da geração millennial, grupo formado por pessoas nascidas entre os anos 1980 e 1990.
Conhecido como “padroeiro da internet” por usar seu talento em programação e tecnologia para evangelizar online, Acutis já reunia uma legião de devotos.
A canonização ocorre após dois milagres reconhecidos pela Igreja, um deles no Brasil.
A cerimônia no Vaticano
A missa solene aconteceu na Basílica de São Pedro e foi conduzida pelo papa Leão XIV — a primeira canonização de seu pontificado, iniciado em maio. Milhares de fiéis, muitos jovens, acompanharam a celebração, levando imagens e santinhos do novo santo.
Estiveram presentes autoridades como o presidente da Itália, Sergio Mattarella, além dos pais e dos irmãos de Carlo. Sua mãe, Antonia Salzano, levou ao altar um relicário com fragmento do coração do filho.
A cerimônia havia sido inicialmente marcada para abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada em razão da morte do papa Francisco.
Antes de sua morte, Francisco já havia exaltado Acutis como exemplo para a juventude, destacando sua fé aliada à vida contemporânea.
Quem foi Carlo Acutis
Nascido em Londres, em 1991, Carlo cresceu em Milão. Ainda criança, se destacou pela devoção à Eucaristia e à Virgem Maria.
Aos 7 anos, fez a primeira comunhão e, desde então, passou a frequentar a missa diariamente, além de se dedicar a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.
Apaixonado por computadores, criou um site para catalogar milagres eucarísticos e aparições de Maria reconhecidas pela Igreja.
Morreu em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Seu corpo foi trasladado para Assis, onde repousa até hoje em um túmulo visitado por milhares de fiéis.
Milagres reconhecidos pela Igreja
O primeiro milagre atribuído a Acutis ocorreu em 2010, em Campo Grande (MS). O menino Matheus Vianna, então com 2 anos, sofria de uma rara doença congênita no pâncreas.
Segundo a família, ele foi curado após tocar uma camiseta com vestígios de sangue do jovem italiano. Hoje com 15 anos, Matheus vive em Goiás com a família.
O segundo milagre, confirmado em 2022, refere-se à recuperação de Valéria Valverde, jovem da Costa Rica que sofreu traumatismo craniano após um acidente de bicicleta.
Processo de canonização
O caminho até a canonização envolveu várias etapas. Após a fase diocesana e a análise no Vaticano, Carlo foi beatificado em 2020.
O reconhecimento do segundo milagre abriu espaço para a canonização, que confirma oficialmente sua santidade.
Com isso, Acutis passa a ser venerado em toda a Igreja como santo.
Sua vida e obra se tornam referência especialmente para jovens, em um momento em que o Vaticano busca aproximar a fé do universo digital e das novas gerações.
Fonte: Infomoney/ Jornal Folha do Progresso
