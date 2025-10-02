Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira — Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Dos 26 nomes, apenas dois atuam no Brasil: Hugo Souza e Fabrício Bruno. A Seleção enfrenta a Coreia do Sul e o Japão, nos dias 10 e 14 de outubro.

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (1º), a convocação de jogadores para amistosos da Seleção Brasileira no mês de outubro: contra a Coreia do Sul, no dia 10, em Seul; e contra o Japão, no dia 14, em Tóquio.

É a terceira lista apresentada pelo técnico italiano desde que assumiu o comando do Brasil, em maio, e a com menos surpresas até o momento. Dos 26 nomes, apenas dois atuam no futebol brasileiro: o goleiro Hugo Souza (Corinthians) e o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro).

Será a primeira Data Fifa após o fim das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção terminou a participação na competição no quinto lugar, com 28 pontos e 51% de aproveitamento – seu pior desempenho na história.

Ancelotti teve que lidar com uma lista de desfalques. Raphinha, Alexsandro Ribeiro e Marquinhos já eram baixas garantidas por lesões. Além disso, Andrey Santos e Alisson foram substituídos na rodada da terça-feira (30) da Champions League e também não vão ter condição de serem convocados.

Neymar foi novamente ausência na lista do italiano. O jogador do Santos está fora de combate devido a uma lesão muscular na coxa direita. É a terceira vez que o craque não é chamado por Ancelotti: na primeira, em maio, o treinador justificou que Neymar ainda não estava 100%, já que se recuperava de uma lesão na coxa esquerda; na segunda, em agosto, o atleta tratava um edema na coxa.

Por outro lado, Vinícius Júnior e Rodrygo voltam a vestir a amarelinha. É a primeira vez que o Rayo é convocado por Ancelotti. Já Vini foi poupado nas últimas rodadas das Eliminatórias. Os jogadores trabalharam com o treinador italiano no Real Madrid.

Veja a convocação completa:

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Zagueiros

Caio Henrique (Monaco)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Éder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Lucas Beraldo (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Meio-campo

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estevão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...