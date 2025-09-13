Carlos Bolsonaro manda recado para Mauro Cid após condenação do pai

Carlos Bolsonaro mandou recado para Mauro Cid após condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro – (Foto: Reprodução/Facebook, Rosinei Coutinho/SCO/STF e Sergio Lima/AFP)

Ex-ajudante de ordens foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto após firmar acordo de delação premiada

O vereador Carlos Bolsonaro mandou um recado, nesta sexta-feira (12/9), para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid após o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ser condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

“Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid”, escreveu Carlos Bolsonaro na rede social X. O vereador fixou a postagem no perfil.

O tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto; restituição de bens e valores; extensão de benefícios da colaboração para pai, esposa e filha maior; e ações da Polícia Federal para garantir segurança do colaborador e familiares. A pena foi estabelecida no acordo de colaboração premiada.

Mauro Cid confirmou que presenciou o planejamento da trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder e afirmou que estava nas reuniões para discutir o tema, mas se esquivou da culpa de participar do plano.

No STF, Cid confirmou a veracidade de 12 depoimentos à Polícia Federal, desde que ele firmou com a Procuradoria-Geral da República (PGR) um termo de delação premiada.

Confira as penas dos integrantes do “Núcleo 1”

Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses

Braga Netto: 26 anos

Almir Garnier: 24 anos

Anderson Torres: 24 anos

Augusto Heleno: 21 anos

Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos

Alexandre Ramagem: 16 anos, um mês e 15 dias

Mauro Cid: 2 anos (regime aberto)

Fonte: Correio Braziliense

