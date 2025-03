Carnaval 2025: paraenses lotam a Marquês de Sapucaí na torcida pela Grande Rio

Torcida paraense já na Marquês de Sapucaí para assistir ao desfile da Grande Rio em homenagem ao Pará (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

Parauaras que moram no Rio, em outros estados e de vários cantos do Pará vivem a expectativa pela apresentação da escola de Duque de Caxias

O servidor público Cristóvão Cruz viajou de Belém para o Rio de Janeiro especialmente para acompanhar o desfile da Acadêmicos do Grande Rio em homenagem ao estado do Pará, na madrugada desta quarta-feira (5), na avenida Marquês de Sapucaí. É a primeira vez que ele tem a oportunidade de ver de perto o desfile oficial das escolas de samba da capital carioca.

Abraçado a uma bandeira do Pará, ele não esconde o orgulho e a ansiedade pela passagem da escola de Duque de Caxias: “Pela primeira vez eu venho prestigiar o Carnaval no Rio de Janeiro. A expectativa pelo desfile da Grande Rio está sendo enorme, e vai ser muito vibrante essa participação aqui no Sambódromo”.

Cristóvão Cruz não esconde que espera ver a Grande Rio levar o campeonato deste ano: “Claro que a gente espera ganhar este Carnaval. Mas, vamos ver e vamos torcer”, completou. A escola carioca traz para a passarela do samba o enredo “Pororocas Parawaras – As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”.

Outro que também está na torcida pelo Pará é Wagner Andrade, que é de Belém. “Nós estamos aqui para torcer pela Grande Rio, que vai homenagear o nosso estado. Se Deus quiser, vamos levar esse título”, aposta.

Uma turma também animada que reforça a torcida paraense no sambódromo é formada pela família Pinheiro: Valesca, Kleberson, Mário, Mário Júnior e Renata. Moradores do bairro do Marco, em Belém, eles se organizaram para acompanhar o desfile da Acadêmicos do Grande Rio. “Esse ano dá Grande Rio, com certeza”, enfatiza Valesca. “A gente está aqui para torcer até o fim, e a Grande Rio vai ser campeã em 2025”, arrematou.

