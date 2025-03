Carnaval de Belém: Escolas de samba Matinha e Xodó da Nega sobem para Grupo Especial

(Foto: Reprodução) – Carnaval: Escolas de samba comemoram acesso para grupo especial de Belém

Veja como foi a apuração e o resultado dos desfiles dos grupos 1º, 2º e de Avaliação em 2025.

Belém conheceu as novas escolas de samba que vão compor o grupo especial no Carnaval 2026. A apuração dos desfiles dos grupos 1º, 2º e de Avaliação ocorreu na noite de segunda-feira (24) e foi acompanhado pelo público na Aldeia Amazônica.

Os desfiles das 19 escolas dos três grupos foram no final de semana disputarando para tentar para subir de grupos no Carnaval. Já as vencedoras do grupo especial foram conhecidas em 17 de março, com empate das escolas Bole-Bole e Quem São Eles.

Apuração do Primeiro Grupo

A vencedora do grupo 1 foi a Matinha e a escola Xodó da Nega ficou em segundo lugar. As duas sobem ao Grupo Especial no próximo ano.

Veja a classificação completa:

Matinha

Xodó da Nega

Império Jurunense

Guardiões do Samba

Caprichosos da Cidade Nova

Mocidade Unida do Bengui

Cacareco

Apuração do Segundo Grupo

As agremiações Coração Jurunense e Alegria Alegria, que ficaram em primeiro e segundo lugar, sobem ao Primeiro Grupo.

Veja a classificação completa:

Coração Jurunense

Alegria Alegria

Guerreiros do Samba e do Amor

Nova Mangueira

Nação Rubro-Negra

A Grande Família

Habitat do Boto

Apuração do Grupo de Avaliação

Parangolé do Samba venceu o grupo de avaliação e a Mocidade Botafoguense ficou em segundo lugar. As duas garantiram a ascensão ao Segundo Grupo e integram oficialmente o Carnaval belenense em 2026.

Veja a classificação completa

Parangolé do Samba

Mocidade Botafoguense

Rosa da Terra Firme

