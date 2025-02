Carnaval: Equatorial Pará inicia período para solicitar ligações provisórias

Foto: Reprodução | O pedido deve ser feito com antecedência mínima de cinco dias.

A Equatorial Pará realiza o cadastro de pedido de ligação provisória para os trabalhadores informais e órgãos públicos que vão atuar durante o período carnavalesco. A solicitação deve ser feita com uma antecedência mínima de cinco dias para que a distribuidora de energia possa realizar a ligação.

Para clientes categorizados como pessoas físicas, os interessados devem apresentar nas agências de atendimento da empresa, os documentos de identidade, CPF e informar o endereço completo, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória, além da declaração de carga. Após avaliação, a Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

Já os órgãos públicos que desejam solicitar a ligação provisória devem encaminhar ofício para o e-mail grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br.

De acordo com Gilliard Vaz, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, fazer o pedido de ligação provisória é essencial para garantir um período de festas seguro e sem intercorrências com a rede de energia. Ela lembra, também, que ligação clandestina é crime e as pessoas que forem pegas à revelia da empresa podem responder judicialmente.

“Buscamos levar segurança para todos que irão precisar de energia elétrica para realizar os trabalhos durante a folia. Vale lembrar, que com uma ligação segura, as pessoas evitam sobrecargas, curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia e possíveis acidentes graves que podem colocar em risco a vida dos trabalhadores e brincantes. Nesse período também atuaremos para coibir as ligações clandestinas”, finaliza.

