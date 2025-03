Carnaval será de chuva na maior parte do Estado, informa Semas

(Foto: Reprodução) – Os maiores acumulados de chuvas ocorrerão na Região Metropolitana de Belém, porção litoral do Nordeste Paraense, leste do Marajó e se estendendo até o Sudeste e Sudoeste Paraense.

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informa a previsão do tempo para o carnaval 2025. Conforme boletim produzido pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria, entre os dias 01 e 02 de março, haverá a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre a porção litoral do Nordeste Paraense e parte da Região Metropolitana de Belém que, somada a contribuição das circulações em baixos níveis, tornam o tempo instável, principalmente sobre estas mesorregiões e a porção sul do estado.

Nessas regiões, o céu vai variar de parcialmente nublado a nublado, com a ocorrência de chuvas no período da tarde e da noite, principalmente. Os maiores acumulados de chuvas ocorrerão na Região Metropolitana de Belém, porção litoral do Nordeste Paraense, leste do Marajó e se estendendo até o Sudeste e Sudoeste Paraense.

Na segunda a terça-feira de carnaval, dias 3 e 4 de março, o Pará permanece sob condições favoráveis para a ocorrência de chuvas, principalmente ao longo da segunda-feira e na manhã de terça-feira, com uma melhora nas condições de tempo no período da tarde e noite.

Na quarta-feira (5), o céu irá variar de parcialmente nublado a nublado e com a ocorrência de chuvas no período da tarde e noite. Em relação, à região da Calha Norte, as condições de tempo serão boas, com as chances de chuvas inferiores às demais regiões do estado, dada a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, ao longo deste carnaval.

“É importante alertar que neste período teremos maré alta, acima de 5 metros em Salinas e acima de 3,5 metros em Belém e Mosqueiro, coincidindo com as chuvas no período da tarde e noite. Esse é um alerta importante para que as pessoas possam se preparar e evitar exposição a riscos, tanto integridade física quanto material”, explicou o coordenador do NHM da Semas, Antônio Sousa.

Confira a previsão do tempo por região:

Região Metropolitana de Belém (RMB)

Sábado

Manhã: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas isoladas, no final da manhã.

Tarde e Noite: Nublado com pancadas de chuvas.

Domingo

Manhã: Poucas Nuvens a Parcialmente Nublado com chuvas rápidas e isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas isoladas.

Segunda-feira

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Noite: Nublado com chuvas fortes e isoladas.

Terça-feira

Manhã: Nublado com chuvas moderadas em áreas isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas rápidas e isoladas, no final da noite.

Quarta-feira

Manhã: Parcialmente Nublado com chuvas isoladas, no final da manhã.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas, no início da tarde. Em Belém, as temperaturas do ar com máxima de 31ºC e mínima de 21ºC e a umidade relativa do ar variando entre 65 a 100%. Ventos fracos a moderados e predominantes de Nordeste, Norte e Leste.

Nordeste

Sábado

Manhã: Nublado com pancadas de chuvas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas isoladas.

Domingo

Manhã: Parcialmente Nublado com chuvas em áreas isoladas, no final da manhã.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas fortes e isoladas.

Segunda-feira

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas moderadas em áreas isoladas.

Noite: Nublado com chuvas isoladas, na porção sul da mesorregião.

Terça

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas isoladas.

Noite: Parcialmente Nublado, sem chuva.

Quarta

Manhã: Parcialmente Nublado com chuvas isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas. Em Cametá, as temperaturas do ar com máxima de 30°C e mínima de 22°C e a umidade relativa do ar variando entre 70 a 100%. Ventos fracos a moderados e predominantes de Nordeste e Leste.

Sudeste

Sábado

Manhã e Tarde: Parcialmente nublado a Nublado com chuvas moderadas e isoladas.

Noite: Nublado com pancadas de chuvas isoladas e acompanhadas de trovoadas.

Domingo

Manhã: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado com chuvas isoladas, na porção sul da mesorregião.

Segunda

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas, no final da manhã e a tarde.

Noite: Nublado com chuvas isoladas.

Terça-feira

Manhã nublada com chuvas isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a

Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Quarta-feira

Manhã: Nublado com chuvas fortes e isoladas, na porção norte da mesorregião.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas. Em Conceição do Araguaia, as temperaturas do ar com máxima de 32°C e mínima de 23ºC e a umidade relativa do ar variando entre 55 a 98%. Ventos fracos a moderados e predominantes de Nordeste, Noroeste e Sudeste.

Sudoeste

Sábado

Manhã e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas isoladas.

Tarde: Nublado com chuvas fortes e isoladas.

Domingo

Manhã: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Tarde: Parcialmente Nublado com chuvas rápidas e isoladas.

Noite: Parcialmente Nublado a Nublados com chuvas isoladas.

Segunda-feira

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Noite: Nublado com pancadas de chuvas isoladas.

Terça-feira

Manhã: Nublado com chuvas fortes e isoladas.

Tarde: Parcialmente Nublado com chuvas rápidas e isoladas.

Noite: Parcialmente Nublado, sem chuva.

Quarta-feira

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Noite: Parcialmente Nublado com chuvas isoladas. Em Altamira, as temperaturas do ar com máxima de 30ºC e mínima de 22ºC e a umidade relativa do ar variando entre 50 a

95%. Ventos fracos a moderados e predominantes de Nordeste e Leste.

Baixo Amazonas e Calha Norte

Sábado

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas isoladas, no Baixo Amazonas.

Noite: Parcialmente Nublado com chuvas rápidas e isoladas.

Domingo

Manhã e Tarde: Parcialmente nublado a nublado com chuvas em áreas isoladas, no final da manhã e a tarde.

Noite: Parcialmente nublado com chuvas isoladas.

Segunda-feira

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Noite: Parcialmente Nublado com chuvas isoladas, no Baixo Amazonas.

Terça-feira

Manhã e Tarde: Parcialmente nublado a Nublado com chuvas isoladas, no Baixo Amazonas.

Noite: Parcialmente nublado com chuvas em áreas isoladas.

Quarta-feira

Manhã: Parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado com chuvas em áreas isoladas, na porção sul das mesorregiões. Em Santarém, as temperaturas do ar com máxima de 31°C e mínima de

23°C e a umidade relativa do ar variando entre 60 a 100%. Ventos fracos a moderados e predominantes de Leste.

Marajó

Sábado

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas fortes e isoladas, na porção litoral.

Noite: Parcialmente Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Domingo

Manhã: Parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado com chuvas rápidas e isoladas.

Segunda-feira

Manhã: Parcialmente Nublado com chuvas em áreas isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas fortes e isoladas.

Terça-feira

Manhã: Nublado com pancadas de chuvas isoladas.

Tarde e Noite: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas rápidas e isoladas, no final da noite.

Quarta-feira

Manhã e Tarde: Parcialmente Nublado a Nublado com chuvas em áreas isoladas, no litoral.

Noite: Parcialmente Nublado com chuvas isoladas. Em Breves, as temperaturas do ar com máxima de 29ºC e mínima de 22ºC e a umidade relativa do ar variando entre 75 a 100%. Ventos fracos a moderados e predominantes de Nordeste.

