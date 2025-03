Carnaval violento em Novo Progresso: Última noite marcada por brigas e conflitos

Foto: Reprodução | O que era para ser uma festa de alegria e diversão terminou em violência na última noite de Carnaval em Novo Progresso, no Pará. Diversos pontos da cidade, onde ocorriam eventos carnavalescos, registraram brigas generalizadas, discussões acaloradas e agressões físicas. Segundo testemunhas, o excesso de bebidas alcoólicas foi um dos principais fatores que levaram aos tumultos.

De acordo com relatos, praticamente todos os locais que promoviam festas carnavalescas na cidade tiveram registros de conflitos. Em alguns casos, a confusão precisou ser contida por seguranças particulares e até mesmo pela polícia, que foi acionada para dispersar os envolvidos.

Populares informaram que as brigas começaram de forma isolada, mas, com o passar da noite, a situação se agravou. “Estávamos curtindo o Carnaval tranquilamente quando começou uma briga entre dois grupos. De repente, virou uma confusão generalizada, todo mundo correndo para se proteger”, relatou um folião que preferiu não se identificar.

O Carnaval de Novo Progresso, que deveria encerrar com festa e animação, acabou deixando uma marca negativa em 2025. Agora, fica o alerta para que a diversão não seja ofuscada pela violência e pelo descontrole causado pelo abuso de álcool.

