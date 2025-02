Carol Lyne lança single misturando tecnomelody, MTG e Reggaeton; Ouça

Carol Lyne é uma revelação da música paraense. | (Foto: Divulgação)

Com mais de 50 mil plays, Carol Lyne mistura novos elementos em seu novo single de Tecnomelody, MTG e Reggaeton que promete agitar o público.

Carol Lyne lançou na última sexta-feira (14) seu mais novo single intitulado “Amor Próprio”, que tem em sua característica a mistura do tecnomelody com música eletrônica. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais.

Paraense, natural de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó, a artista de 27 anos traz nessa canção, a essência do Brega Paraense, as batidas eletrizantes do tecnomelody e tudo isso atrelado à sonoridade de uma verdadeira música eletrônica, além de muitos elementos da musica pop e de mesclar com a tendencia do MTG e do Reggaeton.

“Amor próprio certamente tem uma linguagem atual em todos os sentidos, pois não só ”renova” o ritmo em si, mas aborda um tema totalmente atual na sua letra”, diz Carol Lyne.

A letra dessa canção, que é composição da própria artista, conta a história de uma mulher totalmente livre, dona de si e que tem liberdade emocional a ponto de não aceitar menos do que merece, ressalta a importância da valorização feminina, da autoestima e a prática do amor próprio.

Inovação- para Kleber Vasconcelos, produtor musical da canção, um dos objetivos desta canção é trazer uma novidade ao ritmo Tecnomelody que dominou o Brasil. “Nesse single, buscamos trazer a renovação do ritmo tecnomelody e do brega eletrônico, basicamente um ‘Pop Melody’, abrindo a possibilidade de misturar com outros ritmos mundiais, junto à letras atuais, com alto patamar de produção e claro, fazer a receita perfeita pra uma música atemporal”, disse.

No incio de 2024 Carol Lyne ganhou notoriedade com o single gatilho pra chorar, que faz referência à música eletrônica paraense, com homenagem às aparelhagens, este ano, não diferente, Carol inova sendo a pioneira em unir gêneros como o MTG às batidas eletrizantes do tecnomelody, “uma verdadeira música eletrônica, o nosso POP regional” cita a artista.

O QUE É O MTG?

MTG é uma forma abreviada de “montagem“. De forma prática, MTG é um remix, subgênero que foi se projetando no funk de BH e conquistou o público com suas batidas marcantes e criativas, sendo um dos movimentos com grande potencial para viralizar nas redes sociais.

Sobre Carol Lyne

Carol Lyne começou sua carreira bem nova, quando começou a cantar na igreja e em seguida foi vocalista da Banda Kamayurá, que pertencia a seu pai. Logo depois foi chamada para ser uma das vocalistas da Banda da Loirinha, em 2018. Em 2021, foi convidada para ser a vocalista da Banda Batidão, onde gravou um DVD em Belém. Em 2023, decidiu seguir carreira solo e lançou o hit “Início do Fim”. Em 2024, Lançou em seguida, a música “Gatilho pra chorar”, que já alcançou a marca de 50 mil plays nas plataformas e o clipe oficial com mais de 20 mil visualizações, com muita aparelhagem e a presença de personalidades do Pará.

Confira a nova canção:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/10:21:11

