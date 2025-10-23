Carrascal decide, e Flamengo vence Racing no Maracanã pela Libertadores

Carrascal comemora gol do Flamengo • Anderson Brasil/Enquadrar/Estadão Conteúdo

Com gol no fim, rubro-negro supera o goleiro Cambeses e leva vantagem mínima para o duelo decisivo na Argentina.

O Maracanã viveu mais uma noite de Libertadores à altura da sua história. Empurrado por mais de 71 mil torcedores, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), no jogo de ida da semifinal. O gol salvador veio aos 42 minutos do segundo tempo, com Carrascal, que aproveitou rebote após finalização de Bruno Henrique.

Foi uma vitória suada, construída com insistência, e que teve o goleiro Cambeses como obstáculo quase intransponível durante boa parte da partida. O time de Filipe Luís, mesmo dominante, só conseguiu furar a defesa argentina no fim. Agora, vai para Avellaneda com uma vantagem mínima, mas preciosa.

Flamengo domina, mas para em Cambeses

O primeiro tempo foi intenso e cheio de boas chances. O Flamengo impôs o ritmo desde o início, com Arrascaeta organizando o meio-campo e Carrascal levando perigo constante pelo lado esquerdo. Aos 20 minutos, o uruguaio carimbou a trave após jogada bem trabalhada entre Alex Sandro e Varela, levando o Maracanã à loucura.

O Racing, por sua vez, mostrou personalidade. Mesmo pressionado, o time de Gustavo Costas explorou bem as transições rápidas. Solari obrigou Rossi a fazer grande defesa, e Adrián Martínez finalizou com perigo logo depois. Nos acréscimos, Pedro teve duas chances claras: uma parou em Cambeses e outra passou raspando a trave.

O 0 a 0 ao intervalo soou injusto para o Flamengo, que criou mais e teve volume ofensivo, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem.

Pressão rubro-negra e noite de herói para Cambeses

Na volta do intervalo, o panorama não mudou. O Flamengo manteve o controle da posse e cercou o Racing no campo de defesa. Arrascaeta quase marcou um gol olímpico e depois obrigou Cambeses a outra defesa espetacular, em chute colocado da entrada da área.

O goleiro argentino se transformou no grande nome da partida. Aos 31 minutos, Samuel Lino recebeu na entrada da área e soltou a bomba, mas Cambeses voou no canto e evitou o que seria o gol mais bonito da noite. O Maracanã já mostrava sinais de ansiedade quando o placar teimava em não se alterar.

Do outro lado, o Racing teve uma chance rara em cabeçada de Sosa que acertou o travessão, mas o lance foi anulado por falta de ataque. A equipe argentina resistia bravamente, apostando em contra-ataques esporádicos e nas mãos seguras do seu goleiro.

Carrascal quebra o bloqueio e decide no fim

Quando o empate parecia inevitável, brilhou a estrela de Carrascal. Aos 42 minutos, o colombiano lançou Bruno Henrique nas costas da zaga. O camisa 27 finalizou para a defesa de Cambeses, mas o rebote caiu nos pés do próprio Carrascal, que chutou de primeira. A bola desviou em Rojo e morreu nas redes. Explosão no Maracanã.

Vantagem mínima e clima de decisão na Argentina

Com o 1 a 0, o Flamengo leva para Avellaneda a vantagem do empate. O jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira (29), promete um clima de caldeirão no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, onde o Racing é historicamente forte.

