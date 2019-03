Carregados com soja, motoristas aguardam ansiosos liberação da rodovia BR-163

Fila de caminhões esta de Novo Progresso com extensão de 60 km até trecho sem pavimentação.

“Carregados com soja, caminhões parado na BR 163 aguardam liberação”

Na cidade de Novo Progresso estima se que mais de 500 caminhões estão esparramados pela cidade aguardando trafego ser liberado na Rodovia BR-163, muitos estão em pátio dos postos de combustíveis outros nas laterais das avenidas e ruas da cidade, há fila ultrapassa os 60 km nesta quinta-feira(07).

A mais de 10 dias parado em Novo Progresso , por causa do bloqueio da rodovia BR 163 no Pará, um motorista Matogrossense , Gilberto Martins de 42 anos, informou nesta quinta-feira (07) ao Jornal Folha do Progresso, que ele e os companheiros estão ansiosos aguardando a liberação da rodovia para poder trafegar.

Estamos aqui sem poder sair, nem seguimos para frente e muito menos para trás, os familiares estão angustiados, muitos dos nossos companheiros estão na rodovia parados, não tem comunicação com a família, isto muito ruim,disse.

“O DNIT e o exercito informou que sexta-feira (08), a rodovia será liberada, estamos aguardando por este momento para seguir viagem, temos contas para pagar”, argumentou.

Leia:CAOS-Rodovia BR 163 é fechada no Mato Grosso – motorista continua parados em atoleiros na BR-163 no Pará

“Assim como eu, há outros companheiros de Mato Grosso, aguardando viagem”, aqui tem motorista de toda parte do Brasil, comentou o caminhoneiro que aguarda ansioso a liberação definitiva da estrada.

Motoristas encaminharam pedido de socorro para as autoridades do Pará

Com o título ‘Movimento BR-163 Sustentável’, os caminhoneiros que estão estacionados na rodovia, encaminharam um pedido de socorro aos comandantes do exército do Pará, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e outras autoridades. “Pedimos socorro e queremos deixar claro que estamos indignados. Será que a União, através do Exército, os municípios e o Estado do Pará não têm máquinas para resolver o problema? Inclusive puxando os veículos nos pontos mais críticos? Será que a vida de um motorista vale tão pouco?”

Liberação da Rodovia

O Departamento Nacional de Infraestrutura informou que, ontem à tarde, “após o trabalho incessante das equipes de operação nos pontos críticos”, o tráfego de carretas e caminhões retornando dos portos de Miritituba rumo a Mato Grosso já está liberado. Assim que acabar a fila, as carretas que estão partindo em sentido contrário, para os portos de Miritituba, também terão seu fluxo liberado. A previsão para liberação total da rodovia continua sendo nesta sexta-feira (08), na parte da manhã, de quem vai de Guarantã do Norte rumo aos portos de Miritituba”

Com um percurso de 707,4 mil quilômetros, a BR-163 tem um trecho de “apenas” 49 quilômetros sem asfalto. É justamente a área que ficou intrafegável. A promessa do governo é que o percurso será pavimentado até o fim deste ano.

Para impedir que mais caminhões avancem rumo ao Pará, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) bloqueou, no último domingo, a estrada em Guarantã do Norte (MT).

Em nota o DNIT e o Exercito divulgaram para imprensa que esse trecho será liberado na sexta-feira (08), a rodovia foi fechada no Mato Grosso e no trecho sem pavimentação para reparos.

Ministro veio ao Pará

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, foi esta tarde, para a região e vai vistoriar as obras. “É nossa prioridade número um. Enquanto não temos condições climáticas para trabalhar, estamos resolvendo os pontos críticos, oferecendo alimentação, serviço médico e água aos caminhoneiros”, disse o ministro em uma rede social. Ele previu que, nesta 5ª feira, possa ser liberado parcialmente tráfeg0 sentido Miritituba mas é preciso o tempo melhorar, parar de chover, para as equipes avançarem na recuperação.

Normalização vai demorar

Mesmo assim não está garantido o trafego normal na rodovia. A safra de soja do Mato Grosso esta sendo transportada para os portos do Pará, a estimativa que mais de 5 mil caminhões estão parados no Pará e outros 8 mil caminhões aguardam liberação parados no Mato Grosso. A normalização vai levar alguns dias chove muito na região (inverno Amazônico), ainda não se sabe o impacto que vai sofrer o trecho recuperado vai suportar, o exercito , DNIT e Policia Rodoviária Federal estão no local.

