Carreta atravessada na estrada interrompe trânsito na Transamazônica, em Medicilândia (PA)

Foto:Reprodução | A rodovia Transamazônica (BR-230) ficou interditada na terça-feira(26), no km 97, próximo a cidade de Medicilândia (PA), sentido cidade de Uruará, após uma carreta bi-trem tombar parcialmente e ficar atravessada na estrada.

O acidente ocorreu no começo da manhã. O local é uma ladeira e não há passagem pelos lados da carreta. Ninguém se feriu no acidente.

Apenas a última parte da bi-trem acabou tombando, espalhando um pouco da carga pesada pela rodovia, que seriam rolos de cabos de aço ou de fios para rede elétrica de alta tensão.

Segundo informações de transeuntes, foi aberto um desvio por dentro de uma propriedade particular, por onde os veículos estavam passando e muitos deles chegaram a quebrar galhos de cacau. Mas um caminhão boiadeiro ao tentar passar pelo desvio teria dado um problema mecânico (quebrado) e o desvio também ficou interrompido.

Até o fechamento desta matéria, por volta das 15:45h, a situação permanecia inalterada no local, sem previsão de normalização.

