Carreta bi-trem tomba na BR-163 e interdita a rodovia em Novo Progresso

O acidente aconteceu na manhã deste domingo por volta das 08h00mn , nas proximidades do cemitério municipal.

A carga de milho ficou espalhada pela rodovia, que precisou ser interditada.

Um acidente com uma carreta bitrem Placa JZE 5402 da cidade de Nova Mutum (MT), interditou os dois sentidos da BR-163, distante 3 km do centro da cidade de Novo Progresso neste domingo (21).

Conforme informações coletada pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, no local , o veículo carregado de milho e seguia pela rodovia quando um motoqueiro (não identificado) invadiu a pista contraria, o motorista da carreta desviou para não colidir ao voltar para rodovia um dos bi trem tombou.

A carga ficou espalhada na pista.

O motorista com ajuda de populares interditaram a rodovia, o trânsito no local é feito pelo acostamento para quem segue sentido Novo Progresso Mato Grosso, aos que vem sentido Mato Grosso Novo Progresso tem que passar por forra da rodovia.

Ninguém se feriu.

