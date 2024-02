Carreta boiadeira capota e indígenas saqueiam gado no Mato Grosso; Veja vídeo

Com o capotamento, alguns dos animais não resistiram e o grupo saqueou tanto os mortos quanto os vivos.

Uma carreta carregada cerca de 90 cabeças de gado foi saqueada por um grupo de indígenas após o veículo capotar na BR-158, em Nova Xavantina (658 km de Cuiabá), nesse domingo (4). Com o capotamento, alguns dos animais não resistiram e o grupo saqueou tanto os mortos quanto os vivos. A ação foi registrada por um popular que passava pelo local. Veja o vídeo abaixo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu o motorista do veículo, que foi encaminhado ao hospital municipal de Nova Xavantina. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo trafegava sentido Água Boa a Nova Xavantina quando iniciou uma curva fechada. Ele perdeu o controle da carreta, invadiu a pista contrária e acabou capotando.

Nenhum outro veículo foi atingido durante a ocorrência.

A carreta parou em uma área de mata, às margens da rodovia. Antes de se recolhida pelas autoridades responsáveis, um grupo de indígenas aproveitou para furtar a carne de bois e bezerros, além de alguns animais que sobreviveram ao acidente.

Um motociclista que passava pelo local registrou a cena. Durante a gravação, ele chega a repreender alguém que parece agredir um dos animais ainda vivo, dizendo: “Oh, faz isso não. Coitado do bezerro, está ‘judiando’, não dá pancada, não”.

Carreta boiadeira capota e indígenas saqueiam gado em MT; veja vídeo

Leia mais:https://t.co/ImO9WCFkQz pic.twitter.com/T1YW58kdEC — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 6, 2024

