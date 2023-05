Carreta carregada com combustível tomba e pega fogo na 163 próximo a Guarantã do Norte, no MT

Carreta carregada com combustível tomba e pega fogo na 163 próximo a Guarantã do Norte

O reboque de uma carreta tanque, que transportava etanol, foi consumido pelas chamas, ontem à tarde, na BR-163, a três quilômetros de Guarantã do Norte (230 quilômetros de Sinop). O motorista não sofreu ferimentos e assinou termo de recusa de atendimento médico.

Conforme o Corpo de Bombeiros, ele seguia sentido Pará. Ao passar por uma curva, saiu da pista, a carreta desengatou do cavalo mecânico, que acabou tombando. O incêndio começou no último vagão. Três soldados, com um caminhão Auto Bomba Tanque, combateram o fogo por cerca de 3 horas. Foram utilizados mais de 6 mil litros de água. Posteriormente, também foi realizado o resfriamento dos demais tanques de etanol.

A BR-163 ficou parcialmente interditada para o trabalho dos bombeiros. O sargento Deric Panseira informou que foram cerca de 4 horas de tráfego parcial. A equipe da concessionária também trabalhou na ocorrência. Não foi informado para qual cidade a carreta levava a carga de combustível.

Em Várzea Grande, próximo ao trevo do Lagarto, duas mulheres morreram em acidente. Em Sinop, ontem à tarde, um carro também pegou fogo após invadir um calçada e atingir playground e um jovem morreu em acidente com veículo em um bairro. Neste domingo à noite, na 163, em Sinop, um motorista ficou preso às ferragens na colisão entre dois automóveis.

Fonte So Noticias/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2023/05:49:49

