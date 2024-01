Carreta carregada com fertilizantes tomba, atinge veículos e deixa feridos em rua em Pains-Minas Gerais; Veja vídeo

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (9). Três pessoas tiveram ferimentos e foram levadas para unidade de saúde. (Foto:Reprodução R7)

Uma carreta carregada com fertilizantes tombou e atingiu quatro veículos na Rua Severiano Rabelo, em Pains, no início da manhã desta terça-feira (9). Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após a carreta tombar e se arrastar por quase 500 metros na rua, ela atingiu dois postes da Cemig, o muro de uma residência, uma bicicleta, um caminhão carregado com óleo lubrificante, um carro e uma motocicleta.

O motorista da carreta disse para a polícia que entrou em marcha neutra após um declive, na entrada da cidade, e perdeu o controle da direção, não conseguindo frear.

As cargas da carreta e do caminhão ficaram espalhadas pela via, bem como alguns fios da rede elétrica, o que ocasionou a interdição completa do local até que sejam finalizados os trabalhos de reparos na rede de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Após o acidente, ainda nesta manhã, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Pains optou, por precaução, interromper o fornecimento de água em toda a cidade. No entanto, nesta tarde, o Saae informou, em nota nas redes sociais, que as autoridades ambientais emitiram laudo favorável ao restabelecimento do fornecimento de água , uma vez que o rio perto do local do acidente não sofreu contaminação. Ainda segundo o Saae, assim que a Cemig restabelecer a energia na captação, o fornecimento voltará ao normal.

Os atendimentos aos feridos

Equipes do Corpo de Bombeiros de Formiga, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar foram chamadas.

A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu fez o atendimento de três homens.

O primeiro, que conduzia a moto, estava consciente. De acordo com a PM, ele tem 52 anos e tinha suspeita de fratura no pé direito e clavícula.

O segundo atendido, de 31 anos e que era passageiro do caminhão, apresentava apenas escoriações. Já o motorista do caminhão, de 44 anos, estava consciente e com lesões leves. Os três foram levados para unidade de saúde de Pains.

Ainda segundo o Samu, o motorista da carreta, que tombou e que estava carregada de fertilizantes, estava sem lesões aparentes e não quis ser levado para atendimento médico. Ele tem 61 anos.

Fonte: R7

