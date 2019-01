Carreta carregada com soja tomba na BR-163 próximo ao Caracol no municipio de Trairão no Pará

E nvie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma carreta da empresa “Arriam Transportes” carregada com soja tombou na manhã desde domingo (13) , na BR-163 próximo ao distrito de Caracol na cidade de Trairão no Pará. A grade de proteção na rodovia ajudou segurar o veiculo. A pista está parcialmente interditada e o trânsito está fluindo lentamente.

