Carreta carregada de milho fica pendurada em ponte na PA-252
Foto: Reprodução | Acidente deixou a via parcialmente interditada entre Concórdia do Pará e Mãe do Rio, mas motorista saiu ileso
Um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada de milho causou susto e transtorno no início desta quinta-feira (25) na rodovia PA-252, no trecho da ponte sobre o rio Capim, entre os municípios de Concórdia do Pará e Mãe do Rio.
O motorista perdeu o controle do veículo, que invadiu a contramão e bateu contra o parapeito da ponte. Com o impacto, a carreta ficou parcialmente pendurada, deixando a passagem interditada em parte da via e provocando longo congestionamento na região.
Apesar da gravidade da cena, o condutor não sofreu escoriações. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, e equipes atuam para remover o veículo e liberar completamente o tráfego no trecho.
A Defesa Civil e a Polícia Rodoviária Estadual acompanham a situação e orientam os motoristas que passam pela área. A recomendação é redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas até que o fluxo na ponte seja normalizado.coriações . Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.
