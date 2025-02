Foto: Reprodução | Veículo ficou atravessado na pista; detalhes sobre o acidente ainda estão sendo apurados.

Na manhã desta quinta-feira (27), uma carreta carregada de soja tombou na BR-163, próximo ao distrito de Campo Verde, no KM 30, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

O veículo ficou atravessado na pista, conforme registrado em vídeos feitos no local. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente ou se houve vítimas. Estamos aguardando mais detalhes.

Carreta carregada de soja tomba na BR-163, próximo ao distrito de Campo Verde (PA) Leia mais https://t.co/eSubnyT6eI pic.twitter.com/ebZ4fxSZvo — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 27, 2025

Fonte: Fonte: Plantão 24horas News – Jornalista Weslen Reis e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/14:29:52

