Carreta com 30 mil litros de combustível tomba, explode, pega fogo e caminhoneiro é socorrido por populares na rodovia Br 163

Carreta ficou totalmente destruída após explosão (Foto: Gabriel Lira Feliciano)

Uma carreta-tanque, com 30 mil litros de combustível (Gasolina), tombou, explodiu e pegou fogo no início da noite desta sexta-feira (20). O acidente causou a interdição total da BR -163, próximo ao km 1027 em Novo Progresso.

O caminhão seguia sentido Mato Grosso/Novo Progresso, o destino do combustível não foi revelado. A explosão assustou moradores das proximidades. O acidente aconteceu quando uma careta tentava ultrapassagem de outra, o motorista tirou para não colidir, perdeu o controle do veículo e tombou. No momento do acidente houve explosão, a carga foi destruída pelo fogo junto com o caminhão.

O caminhoneiro Vilson Jovino da Silva de 58 anos, foi socorrido a tempo por populares, teve escoriações, fratura no braço e queimaduras, não corre risco de morte.

