Carreta com carga de algodão pega fogo e fica completamente destruída na BR-163 em Lucas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local. O tráfego ficou em sistema “Pare e Siga”, com interdição de uma das pistas, por algumas horas. Às 13h50, o trânsito voltou a ser liberado nas duas pistas.

Segundo a concessionária, a principal hipótese é que o incêndio tenha começado na carga de algodão que era transportada pela carreta. As causas, no entanto, ainda serão apuradas.

A concessionária que administra a rodovia federal informou que o motorista não ficou ferido e assinou termo de recusa de atendimento médico. Neste momento, equipes da empresa atuam no combate às chamas, com auxílio de um caminhão-pipa.

Uma carreta Volvo com placas de Itajaí (SP) pegou fogo, esta manhã, nas proximidades do quilômetro 703 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. O incêndio destruiu completamente o veículo.

