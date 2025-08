Carreta da Mulher é alvo de furto em Parauapebas e atendimentos de saúde são cancelados

(Foto: Reprodução) – Criminosos levaram cabos de energia da unidade móvel, impedindo o funcionamento dos equipamentos e prejudicando dezenas de mulheres que aguardavam atendimento no Bairro dos Minérios

A madrugada desta quarta-feira (6) foi marcada por um ato criminoso em Parauapebas que deixou dezenas de mulheres sem atendimento de saúde. A Carreta da Mulher, unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi alvo de furto no Bairro Bairro dos Minérios, resultando na paralisação de todos os serviços programados para o dia.

Segundo informações da prefeitura, os criminosos levaram os cabos de energia do veículo, impossibilitando o funcionamento dos equipamentos médicos e de apoio utilizados nos atendimentos. A ação gerou transtorno e indignação às mulheres que aguardavam consultas e exames, especialmente aqueles voltados à prevenção e acompanhamento da saúde feminina.

Nota de repúdio

Em nota oficial, a Prefeitura de Parauapebas repudiou o crime e reforçou que medidas legais já estão sendo adotadas para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

“Repudiamos com veemência qualquer ato que prejudique o acesso da população aos serviços públicos de saúde, especialmente aqueles voltados à saúde da mulher. Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, a equipe técnica da Semsa esteve no local para avaliar os danos e adotar as providências cabíveis”, destacou o comunicado.

A prefeitura também informou que trabalha para restabelecer o funcionamento da unidade o mais breve possível e garantir que os atendimentos sejam retomados.

Importância da Carreta da Mulher

A Carreta da Mulher é um dos serviços de maior alcance da saúde municipal. A unidade móvel percorre diversos bairros de Parauapebas oferecendo exames, consultas e acompanhamento médico especializado, ampliando o acesso da população feminina aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nos últimos meses, o projeto tem sido essencial para descentralizar os atendimentos e levar saúde de qualidade a comunidades mais distantes, garantindo ações de prevenção, diagnóstico e cuidado integral às mulheres.

Investigações

O caso foi comunicado às forças de segurança, que já trabalham para identificar os envolvidos no furto. A prefeitura pede o apoio da população no combate a esse tipo de crime, considerado um ataque direto ao bem coletivo.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/15:21:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...