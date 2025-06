Carreta desgovernada invade restaurante às margens da BR-174 em MT; Veja vídeo

Foto: Reprodução | Na manhã desta sexta-feira (06), uma carreta desgovernada invadiu um restaurante localizado às margens da BR-174, no distrito de Padronal, pertencente ao município de Comodoro (MT), a cerca de 50 quilômetros de Vilhena (RO). O estabelecimento, que funciona há 18 anos e é comandado por uma moradora de Vilhena, foi parcialmente destruído no incidente.

Imagens do local mostram a comerciante correndo para se proteger segundos antes de o veículo atingir a parede do restaurante. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, incluindo os dois motoristas envolvidos na colisão.

Segundo relatos da proprietária, o acidente teve início ainda na rodovia, quando uma carreta conduzida por um motorista do Rio Grande do Sul foi atingida por outra, de uma empresa com filial em Vilhena. A segunda carreta perdeu o controle e acabou colidindo contra o prédio.

O restaurante, que é ponto de parada tradicional para caminhoneiros, serve café da manhã, almoço e jantar. No momento da colisão, não havia clientes no local, o que evitou uma tragédia.

A empresária relata que, embora não tenha sofrido lesões, o susto foi grande. Ela ainda não conseguiu calcular o prejuízo, mas afirma que os danos materiais foram “bem grandes”.

A Polícia Rodoviária Federal deve apurar as causas do acidente. Até o momento, não houve posicionamento oficial das transportadoras envolvidas.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/14:36:41

