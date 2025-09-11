Carreta esmaga motociclista na Ponte do Rio Tocantins em Marabá

Foto: Reprodução | O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (10) na BR-222.

Um grave acidente registrado no início da tarde desta quarta-feira (10) na BR-222, na ponte sobre o Rio Tocantins, em Marabá, resultou na morte de um motociclista. A vítima foi identificada como Edilson Souza Dias da Silva, de 59 anos.

Segundo informações preliminares, o motociclista foi esmagado por uma carreta e morreu ainda no local, sem chance de socorro. Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente ou sobre envolvimento de outros veículos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade do acidente, mas autoridades alertam para o conteúdo sensível. Devido ao forte impacto, a vítima sofreu lesões graves, com exposição de algumas estruturas do corpo.

