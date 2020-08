Carretas pegam fogo em colisão com caminhonete no Nortão; 2 mortos e BR-163 interditada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um equipe do Corpo de Bombeiros de Colíder informou, ao Só Notícias, que foram enviadas ao local o caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) para auxiliar na contenção das chamas, Unidade de Resgate (UR) e um Auto Rápido (AR) para prestarem os atendimentos necessários no local.

Devido ao impacto, elas pegaram fogo. Neste momento, a via está completamente interditada. De acordo com informações de um policial, duas pessoas morreram. As identidades estão sendo confirmadas.

You May Also Like