Carro cai em cratera de obra da prefeitura de Ananindeua, no Pará

Carro cai em cratera aberta em obra de prefeitura em Ananindeua — Foto: TV Liberal/Reprodução

Suspeita é que motorista tenha ignorado sinalização que indicavam buracos. Obras de drenagem devem terminar neste fim de semana.

Um carro caiu dentro de uma cratera aberta para obras de drenagem em Ananindeua, na Grande Belém. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26) e ninguém se feriu com gravidade.

No fim da manhã desta sexta, um guindaste foi usado para retirar o carro e dar continuidade às obras de instalação de tubos para drenagem – veja no vídeo abaixo.

O motorista teria desrespeitado as sinalizações no local que indicavam os buracos, alegou a prefeitura de Ananindeua, responsável pelas obras – veja na entrevista completa no vídeo acima.

As obras ocorrem no local conhecido como Praça da Bíblia, na Avenida três Corações. No local há fitas e cavaletes, mas nada que impeça totalmente a passagem de veículos.

A reportagem não conseguiu contato com o motorista até o início da tarde desta sexta. As obras devem terminar ainda neste fim de semana e o trânsito será liberado no domingo (28).

Fonte: g1 Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2023/16:01:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...