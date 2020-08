Carro cai em lagoa e três pessoas morrem no Garimpo Surubim em Itaituba

Após bater em um barranco, o veículo caiu na lagoa e ficou submerso (Foto| Reprodução)

Um carro foi encontrado dentro de uma lagoa, na manhã deste domingo (16), na região do Garimpo Surubim, em Itaituba, sudoeste do Pará. Três pessoas estavam no veículo e não resistiram ao acidente.

Segundo testemunhas, o carro teria batido em um barranco durante a noite de sábado (15) e, em seguida, caiu na lagoa. Os passageiros e o motorista não conseguiram sair de dentro do veículo e morreram no local. A Polícia investiga a causa do acidente, que pode estar ligada a falta de iluminação da área.

As vítimas, retiradas da água pela Polícia Militar com a ajuda de populares, na manhã deste domingo, foram identificadas como Aquino Jacques da Silva, 55 anos; Inês Oliveira Nascimento, 49 anos e Claudineia Pereira dos Santos, 56 anos.

Autor: Com informações Portal Santarém/domingo, 16/08/2020, 20:50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...