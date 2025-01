Carro capota após se chocar com outro veículo no nordeste do Pará

Foto: Reprodução | Um dos carros levava quatro pessoas, já o outro apenas o condutor.

Um acidente entre dois carros deixou o trânsito lento no km 8, na BR-010, no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Não houve vítimas fatais.

Um dos carros levava quatro pessoas, já o outro apenas o condutor. Os carros se chocaram por volta das 12h. Um dos veículos ficou capotado na rodovia.

Todas as vítimas foram socorridas com vida pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para uma unidade de saúde de São Miguel.

Equipes do 42º Batalhão de Polícia Militar de São Miguel do Guamá também estiveram no local auxiliando na ocorrência.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/13:19:53

