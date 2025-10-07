Carro com cinco pessoas sai da pista e cai em área de mata no sudoeste do Pará

Foto:Reprodução | O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (3/10), no quilômetro 170 da rodovia, e deixou três pessoas gravemente feridas, entre elas duas crianças.

Um carro com cinco pessoas da mesma família saiu da pista e caiu em uma área de mata às margens da BR-230, a Transamazônica, entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (3/10), no quilômetro 170 da rodovia, e deixou três pessoas gravemente feridas, entre elas duas crianças.

De acordo com informações publicadas pelo site Confirma Notícia, o veículo seguia em direção a Uruará quando o motorista perdeu o controle da direção, fazendo o carro sair da estrada e parar em meio à vegetação às margens da pista. No automóvel estavam três adultos e duas crianças. O condutor e as crianças tiveram ferimentos graves, e uma delas, de 11 anos, sofreu uma fratura em um dos braços.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por motoristas que passavam pelo local e realizou o resgate das vítimas, encaminhando os feridos ao Hospital Municipal de Uruará. Funcionários de uma concessionária de energia que transitavam pela rodovia também auxiliaram no socorro.

Moradores relataram que as vítimas residem na altura do quilômetro 147 da Transamazônica, na zona rural de Uruará. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...