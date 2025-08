Carro com placa de Marabá é encontrado destruído e com vítimas fatais em Santa Luzia do Pará

Foto:Reprodução | A ocorrência envolveu um carro de passeio modelo Chevrolet Onix, com placa da cidade de Marabá, que foi encontrado fora da pista, em uma área de mata.

Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta sexta-feira (1º) no município de Santa Luzia do Pará, no nordeste do estado. A ocorrência envolveu um carro de passeio modelo Chevrolet Onix, com placa da cidade de Marabá, que foi encontrado fora da pista, em uma área de mata.

De acordo com as primeiras informações, todos os ocupantes do veículo morreram no local. As vítimas ainda não foram identificadas oficialmente. A frente do carro estava completamente destruída, o que indica uma possível colisão de alta intensidade.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente, nem se houve envolvimento de outros veículos. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para isolar a área, realizar a perícia e iniciar as investigações sobre o que pode ter provocado o acidente.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2025/07:03:01

Curtir isso: Curtir Carregando...