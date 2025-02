Carro de empresa de internet é incendiado por criminosos

A PM informou que dois homens em uma motocicleta abordaram o carro que pertencia a uma empresa de internet e atearam fogo no veículo | Foto: Reprodução/MojuNews

O crime aconteceu na última quarta-feira (12), no bairro Aviação, em Moju. Os suspeitos ainda não foram identificados

Casos de veículos que são incendiados por criminosos têm sido constantes em diversas cidades do país. Na última quarta-feira (12), um carro de uma empresa de internet ficou completamente destruído após um incêndio criminoso.

O crime ocorreu na Travessa Soledad, no bairro Aviação, área urbana do município de Moju, nordeste paraense. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 21h, quando dois homens em uma motocicleta abordaram o carro que pertencia a uma empresa de internet e atearam fogo no veículo.

Após o fato, a PM foi acionada para atender a ocorrência. O condutor do carro foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Até o momento, os suspeitos do crime ainda não foram identificados, mas a polícia reforça que quaisquer informações acerca do paradeiro dos suspeitos podem ser denunciadas ao Disque-Denúncia 181.

Fonte: Letícia Corrêa – Portal Moju News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2025/14:48:07

