Carro de Wanderley Andrade sofre colisão fatal

O carro do cantor bateu em uma pilastra de uma passarela em Manaus. O condutor morreu no local e outras três pessoas ficaram feridas. (Foto:Divulgação / Reprodução redes sociais).

Um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta terça-feira (17), em Manaus, no Amazonas, resultou na morte do condutor do veículo e deixou outras três pessoas feridas. Após a investigação da polícia, foi constatado que o carro era do cantor Wanderley Andrade.

O veículo havia sido deixado pelo artista em uma oficina mecânica da capital amazonense, enquanto Wanderley realizava uma série de shows pelo Nordeste. O carro estava sendo conduzido por funcionário da oficina, de 26 anos.

Durante a madrugada, o condutor bateu em uma pilastra de uma passarela. Ele ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente. Outras mulheres que estavam no veículo sofreram ferimentos e foram encaminhadas para unidades de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Em entrevista a um jornal amazonense, Wanderley Andrade afirmou que não havia autorizado o uso do veículo e ressaltou que o momento era de preocupação com as vítimas, não com os danos materiais. (Com informações do DOL).

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/17:46:29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...