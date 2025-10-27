Carro invade lanchonete e deixa pelo menos quatro pessoas feridas em Belém

Foto Reprodução| Acidente ocorreu na noite de domingo, 26, no bairro da Cidade Velha, entre as vítimas estão duas crianças.

Um carro invadiu uma lanchonete e deixou pelo menos quatro pessoas feridas, na noite do domingo (26), na travessa Monte Alegre, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

De acordo com testemunhas, entre as vítimas estão duas mulheres e duas crianças que estavam no estabelecimento no momento do acidente.

O g1 também questionou a polícia se a motorista realizou o teste do bafômetro, mas ainda não obteve resposta até a última atualização da reportagem.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/16:50:32

