Carro pega fogo na PA-415, entre Vitória do Xingu e Altamira

Foto:Reprodução | Segundo informações iniciais, o condutor conseguiu sair antes que o fogo se alastrasse, não havendo registro de feridos.

Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (4/10) na rodovia PA-415, que liga os municípios de Vitória do Xingu e Altamira, no sudoeste do Pará. O veículo ficou completamente destruído pelas chamas.

Segundo informações iniciais, o condutor conseguiu sair antes que o fogo se alastrasse, não havendo registro de feridos. Ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio, mas suspeita-se que uma falha mecânica possa ter provocado o início das chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para controlar o incêndio e garantir a segurança no local.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/09:26:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...