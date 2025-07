Carro que pode ter sido usado em assaltos é interceptado com drogas e arma em Santarém

Celulares, armas de fogo e entorpecentes apreendidos com as suspeitas — Foto: Reprodução/Portal Encontro das Águas

Duas mulheres que estavam no veículo foram apresentadas na delegacia; veículo teria sido usado em crimes ocorridos horas antes, um deles com ameaça a uma criança.

Na madrugada desta terça-feira (29), por volta de 1h, equipe policial do 3º Batalhão da Polícia Militar apresentou duas mulheres na 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará, após a interceptação e abordagem a um veículo modelo Gol preto, que pode ter sido usado em uma série de assaltos ocorridos na noite anterior na cidade.

Segundo o sargento PM Rego, que participou da operação, a abordagem foi realizada na avenida Fernando Guilhon, nas proximidades de um supermercado, após denúncias e informações repassadas pelo setor de inteligência da PM. Dentro do carro, foram encontrados três aparelhos celulares, duas armas de fogo e porções de entorpecentes. “O veículo já vinha sendo citado em ocorrências anteriores. Durante a abordagem, duas mulheres que estavam no veículo foram abordadas, não reagiram, mas negaram envolvimento nos crimes”, relatou o sargento.

Ainda conforme a polícia, uma das mulheres afirmou ser a proprietária do veículo, mas negou que estivesse participando dos assaltos. Mesmo assim, testemunhas e uma das vítimas afirmam que o carro foi usado em crimes cometidos na noite de segunda-feira (28). Segundo uma das vítimas, durante uma das ações, uma arma de fogo teria sido apontada para a cabeça de uma criança.

Uma vítima de um dos assaltos reconheceu um dos celulares recuperados como sendo de sua propriedade. Ela preferiu não dar detalhes à imprensa, apenas confirmando que o crime ocorreu dentro de sua residência e que, além do celular, uma quantia em dinheiro também foi levada.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Luiz Henrique Nunes, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/16:43:56

