Carro suspeito de estar envolvido em acidente que matou Leonardo Dolzanes é encontrado e levado à Delegacia de Santarém

Carro foi localizado no bairro Salvação — Foto: Kamila Andrade/g1

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de conduzir o carro já foi identificado e vai prestar esclarecimentos.

Foi apresentado na tarde desta terça-feira (3), na 16ª Seccional da Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, o veículo suspeito de ter se envolvido no acidente que tirou a vida do jovem Leonardo Dolzane, de 22 anos, domingo (1º), na rodovia Everaldo Martins, que liga a cidade ao balneário de Alter do Chão. A chegada do carro à delegacia atraiu familiares e amigos da vítima, que cobraram justiça e protestaram contra a impunidade.

O automóvel, um modelo Gol de cor preta e sem placas, chegou à delegacia em um guincho da Polícia Civil e, segundo os investigadores, passa a integrar oficialmente o inquérito como peça da perícia criminal. O veículo apresentava danos visíveis na parte traseira e ainda vestígios de sangue.

A violência do impacto foi tão grande que Leonardo morreu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma segunda pessoa, que estaria na garupa da moto, chegou a ser hospitalizada, mas recebeu alta no dia seguinte.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “o caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. O veículo foi apreendido e passará por perícia. O suspeito foi identificado e irá prestar esclarecimentos.”

“Queremos justiça”

Durante a apresentação do carro na delegacia, familiares se reuniram para acompanhar os desdobramentos do caso. Edileusa Lobato, tia da vítima, cobrou respostas.

“A gente quer justiça pelo Léo. Ele não merecia morrer dessa forma. Foi uma morte súbita, e a pessoa nem teve a dignidade de prestar socorro. Fugiu do local, tirou a placa do carro e tentou esconder tudo. Não sabemos ainda quem é o dono desse carro, mas queremos que ele seja responsabilizado”, disse.

O clima em frente à delegacia chegou a ficar tenso. A Polícia Militar foi acionada para evitar possíveis tumultos. Segundo o tenente Lezir, do 3º BPM, havia risco de populares tentarem depredar ou incendiar o carro.

“Recebemos a solicitação do Niop para garantir a ordem. Algumas pessoas queriam fazer justiça com as próprias mãos. Esclarecemos que o veículo agora é uma prova do crime e que tudo está sendo investigado”, informou o oficial.

